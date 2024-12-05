Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка. Відомо, що тіло Євгенія Матвєєва передали Україні під час останнього обміну.

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Євгенія Матвєєва поховають в Бучі

Російські окупанти викрали Євгенія Матвєєва майже 3 роки тому в Запорізькій області. За словами Кличка, Матвєєв забезпечував життя громади, яка його обрала й довіряла йому.

Поховання Євгенія Матвєєва відбудеться 5 грудня в Бучі Київської області, об 11:00 на кладовищі по вулиці Антонія Михайлівського,

– написав столичний міський голова.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення були захоплені в полон 55 посадовців органів місцевого самоврядування. Віталій Кличко повідомив, що зараз залишаються ув'язненими троє очільників громад, за звільнення яких продовжує боротись Асоціація міст України спільно зі спецслужбами та міжнародними партнерами.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгенія Матвєєва. Світла пам'ять!