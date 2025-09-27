Атака безпілотників і влучання в критичну інфраструктуру Вінниччини: хронологія 1312 дня війни
В Україні триває 1312 день повномасштабної війни. Росіяни продовжують тероризувати українські міста дронами, однак Сили оборони дають гідну відсіч ворогу на фронті.
Про ситуацію на полі бою, наслідки російських атак та основні заяви міжнародних лідерів – головне за 27 вересня 2025 року розповідає 24 Канал.
Які ключові новини за 27 вересня?
Українські БпЛА атакували Росію
В МЗС України підбили підсумки зустрічі Зеленського й Трампа в ООН
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Вінничини
Декілька районів Ростовської області були під ударами дронів, внаслідок чого активізувалися ворожі сили ППО.
Так, у Тарасівському районі загорілося обладнання газорозподільної станці. А в Кашарському районі виникла пожежа в сухій траві.
Загалом, за ніч Росію атакували 55 безпілотників.
Андрій Сибіга заявив, що після перемовин у США зростає усвідомлення, що головною перешкодою миру є Росія.
Серед ключових тем обговорення були заморожені російські активи.
Ми дуже сподіваємося що на цьому напрямку буде прогрес, тому що справедливо, аби саме держава-агресор платила за злодіяння, які вона спричинила своєю агресією, – сказав Сибіга.
Крім того, українська делегація готує документи для 80-ї сесії Генасамблеї ООН, зокрема резолюцію про повернення депортованих дітей.
У Вінницькій області вночі 27 вересня прогриміли вибухи.
Регіон атакували російські ударні дрони-камікадзе.
У місцевій ОВА повідомили про влучання в об'єкт критичної інфраструктури.