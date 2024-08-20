На Курщине пьяные оккупанты расстреляли гражданское авто: ГУР перехватили разговор россиян

Российские военные убивают собственных граждан. Об этом свидетельствует перехваченный ГУР разговор россиян.

Женщина рассказала, как российские военные открыли стрельбу по гражданскому автомобилю. Как оказалось, оккупанты были пьяными.

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Как оккупанты убивают собственных граждан

В перехваченном разговоре россиянка рассказывает, что российские военные переехали танком автомобиль, в котором находился гражданский человек.

А то где-то в Курской области тоже наши (российские военные – 24 Канал) – наша машина, знак Z видели. Расстреляли гражданское авто, четверо пьяных военных,

– жалуется россиянка.

По словам женщины, ей теперь страшно сидеть на улице, боится, что может стать следующей жертвой и погибнуть от пули российского солдата.

ГУР перехватили разговор россиян: смотрите видео

Заметим, что это не первый перехваченный разговор, в котором рассказывают о зверствах россиян. Ранее оккупант пожаловался отцу на убийство своего командира российскими офицерами.