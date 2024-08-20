Женщина рассказала, как российские военные открыли стрельбу по гражданскому автомобилю. Как оказалось, оккупанты были пьяными.

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Как оккупанты убивают собственных граждан

В перехваченном разговоре россиянка рассказывает, что российские военные переехали танком автомобиль, в котором находился гражданский человек.

А то где-то в Курской области тоже наши (российские военные – 24 Канал) – наша машина, знак Z видели. Расстреляли гражданское авто, четверо пьяных военных,

– жалуется россиянка.

По словам женщины, ей теперь страшно сидеть на улице, боится, что может стать следующей жертвой и погибнуть от пули российского солдата.

ГУР перехватили разговор россиян: смотрите видео

Заметим, что это не первый перехваченный разговор, в котором рассказывают о зверствах россиян. Ранее оккупант пожаловался отцу на убийство своего командира российскими офицерами.