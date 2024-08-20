Жінка розповіла, як російські військові відкрили стрілянину по цивільному автомобілю. Як виявилось, окупанти були п'яними.

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Як окупанти вбивають власних громадян

У перехопленій розмові росіянка розповідає, що російські військові переїхали танком автомобіль, в якому знаходився цивільний чоловік.

А то десь у Курській області теж наші (російські військові – 24 Канал) – наша машина, знак Z бачили. Розстріляли цивільне авто, четверо п'яних військових,

– скаржиться росіянка.

За словами жінки, їй тепер страшно сидіти на вулиці, боїться, що може стати наступною жертвою і загинути від кулі російського солдата.

ГУР перехопили розмову росіян: дивіться відео

Зауважимо, що це не перша перехоплена розмова, в якій розповідають про звірства росіян. Раніше окупант поскаржився батькові на вбивство свого командира російськими офіцерами.