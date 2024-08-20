Також військовослужбовець Росії перейшов на бік України. У ГУР МО розповіли деталі цієї спецоперації.

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Результати спецоперації "Очерет"

Внаслідок успішної операції проєкту "Хочу жить" та Легіону "Свобода Росії" під назвою "Очерет" військовослужбовець російської армії підірвав штаб офіцерів батальйону "шторм зет" і перейшов на бік України,

– повідомили в ГУР.

Там розповіли, що взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним "Сільвер" вийшов на зв'язок із Легіоном "Свобода Росії".

Спеціальна операція "Очерет": дивіться відео

Росіянин розповів, що стало причиною, аби співпрацювати з Україною. Так, піти на співпрацю з Україною росіянина, за його словами, спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі.

"У межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту", – додали в розвідувальному відомстві.

Згодом у зручний момент "Сільвер" кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "шторм зет", де спав його комбат та інші офіцери російської армії.

Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули,

– розповів він.

Після того, як виконав свою справу, він утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію.



В ГУР МО України розповіли, що на сьогодні російський доброволець став рекрутом Легіону "Свобода Росії", "аби боротись зі злочинним путінським режимом".

Російський військовий перейшов на бік України: дивіться відео