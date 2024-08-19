Воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони України взяли участь в операції на Кінбурнській косі. Росіяни зазнали суттєвих втрат.

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Наслідки роботи бійців

Вони поділились відео, на якому можна побачити майстерну роботу військових, які знищили низку цілей. Зокрема, вдалося знищити:

  • Кулеметний розрахунок;
  • ️БМ "Тигр";
  • ️БТР з особовим складом;
  • ️Спостережний пункт;
  • ️Кулеметний розрахунок;
  • ️Розрахунок ПТРК;
  • Пікап;
  • ️УАЗ с особовим складом;
  • Машина УАЗ;
  • Мінометний розрахунок;
  • УАЗ;
  • Антена;
  • Спостережний пункт;
  • Особовий склад в будинку;
  • ️Особовий склад в будинку;
  • ️УАЗ;
  • ️Вогнева позиція ворога.

Боротьба триває!
– наголосили в повідомленні.

Наші воїни завдали ворогу втрат: дивіться відео

Українські військові продовжують давати росіянам відсіч.