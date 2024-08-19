На ранок 19 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 600 тисяч бійців – вбитими й пораненими.

Дивіться також Розвідники підібралися до ворожих позицій і знищили окупантів у ближньому бою: потужні кадри

Втрати ворога на 19 серпня

  • Особового складу – близько 600 470 (+1120),
  • танків – 8513 (+5),
  • бойових броньованих машин – 6495 (+15),
  • артилерійських систем – 17104 (+48),
  • РСЗВ – 1165 (+4),
  • засобів ППО – 925 (+2),
  • літаків – 367 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57),
  • крилатих ракет – 2437 (+5),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55),
  • спеціальної техніки – 2863 (+17).

Зверніть увагу Повітряні сили підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині

втрати ворога на 19 серпня 2024 рокуВтрати ворога на 19 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ