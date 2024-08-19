На утро 19 августа потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 600 тысяч бойцов.

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Потери врага на 19 августа

  • Личного состава – около 600 470 (+1120),
  • танков – 8513 (+5),
  • боевых бронированных машин – 6495 (+15),
  • артиллерийских систем – 17104 (+48),
  • РСЗО – 1165 (+4),
  • средств ПВО – 925 (+2),
  • самолетов – 367 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13809 (+57),
  • крылатых ракет – 2437 (+5),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23047 (+55),
  • специальной техники – 2863 (+17).

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потери врага на 19 августа 2024 годаПотери врага на 19 августа / Инфографика Генштаба ВСУ