Воины группы "Циклон" Международного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе. Россияне понесли существенные потери.
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Последствия работы бойцов
Они поделились видео, на котором можно увидеть искусную работу военных, которые уничтожили ряд целей. В частности, удалось уничтожить:
- Пулеметный расчет;
- бМ "Тигр";
- бТР с личным составом;
- наблюдательный пункт;
- пулемётный расчёт;
- расчет ПТРК;
- Пикап;
- уАЗ с личным составом;
- Машина УАЗ;
- Минометный расчет;
- УАЗ;
- Антенна;
- Наблюдательный пункт;
- Личный состав в доме;
- личный состав в доме;
- уАЗ;
- огневая позиция врага.
Борьба продолжается!
– отметили в сообщении.
Наши воины нанесли врагу потери: смотрите видео
Украинские военные продолжают давать россиянам отпор.