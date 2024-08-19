Воины группы "Циклон" Международного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе. Россияне понесли существенные потери.

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Последствия работы бойцов

Они поделились видео, на котором можно увидеть искусную работу военных, которые уничтожили ряд целей. В частности, удалось уничтожить:

  • Пулеметный расчет;
  • бМ "Тигр";
  • бТР с личным составом;
  • наблюдательный пункт;
  • пулемётный расчёт;
  • расчет ПТРК;
  • Пикап;
  • уАЗ с личным составом;
  • Машина УАЗ;
  • Минометный расчет;
  • УАЗ;
  • Антенна;
  • Наблюдательный пункт;
  • Личный состав в доме;
  • личный состав в доме;
  • уАЗ;
  • огневая позиция врага.

Борьба продолжается!
– отметили в сообщении.

Наши воины нанесли врагу потери: смотрите видео

Украинские военные продолжают давать россиянам отпор.