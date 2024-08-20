На Курщині п’яні окупанти розстріляли цивільне авто: ГУР перехопили розмову росіян

Російські військові вбивають своїх співгромадян. Про це свідчить перехоплена ГУР розмова росіян.

Жінка розповіла, як російські військові відкрили стрілянину по цивільному автомобілю. Як виявилось, окупанти були п'яними.

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Як окупанти вбивають власних громадян

У перехопленій розмові росіянка розповідає, що російські військові переїхали танком автомобіль, в якому знаходився цивільний чоловік.

А то десь у Курській області теж наші (російські військові – 24 Канал) – наша машина, знак Z бачили. Розстріляли цивільне авто, четверо п'яних військових,

– скаржиться росіянка.

За словами жінки, їй тепер страшно сидіти на вулиці, боїться, що може стати наступною жертвою і загинути від кулі російського солдата.

ГУР перехопили розмову росіян: дивіться відео

Зауважимо, що це не перша перехоплена розмова, в якій розповідають про звірства росіян. Раніше окупант поскаржився батькові на вбивство свого командира російськими офіцерами.