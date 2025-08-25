Недавно российский беспилотник залетел на территорию Польши, нарушив воздушную границу Альянса. Такие случаи случались уже и в Румынии, и в Литве.

В то же время нерешительная реакция НАТО может им только навредить. Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник армии США в отставке, американский разведчик Джонатан Свит, отметив, что российского диктатора Владимира Путина это может провоцировать еще больше.

Как Россия уже испытывает ПВО НАТО?

Ночью 20 августа неподалеку от Люблина упал российским БПЛА "Шахед". По словам полковника армии США в отставке, инцидент можно считать нарушением воздушного пространства НАТО. Это было не впервые – дроны России уже падали на территории Польши и даже Румынии. Поэтому НАТО должно беспокоиться, что это продолжается происходить.

Россия расширяет дистанцию ударов по городам Украины. Да, это мог быть перелет или ошибка, его могли сбить. Однако это влияет на Польшу и Румынию. НАТО должно волноваться, что их системы ПВО не перехватывают эти дроны в воздухе до того, как они заходят в их воздушное пространство. Такие случаи могут быть даже испытанием ПВО НАТО со стороны России,

– подчеркнул он.

Свит отметил, что если НАТО не признает вхождение российских целей в свое воздушное пространство, то этого вроде бы и нет. Значит Альянс не хочет противостоять России, сбивая их. Сейчас это дипломатическая проблема, но в долгосрочной перспективе – военная.

"Это (отсутствие реакции и действий со стороны НАТО – 24 Канал) вдохновляет Путина и может подтолкнуть его продолжать давление. Сейчас НАТО не имеет надежной сети ПВО, которая бы позволила сбивать баллистические ракеты и дроны. Россия может воспользоваться этим в будущем и угрожать не только Польше, но и странам Балтии", – подытожил он.

Обратите внимание! После падения российского БпЛА в Польше генсек НАТО Марко Рютте пообещал, что будет координировать реакцию Польши. В то же время страна уже выразила официальную ноту протеста послу страны-агрессора.

Российские дроны в воздушном пространстве НАТО: коротко