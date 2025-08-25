Нещодавно російський безпілотник залетів на територію Польщі, порушивши повітряний кордон Альянсу. Такі випадки траплялись вже і в Румунії, і в Литві.

Водночас нерішуча реакція НАТО може їм лише зашкодити. Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник армії США у відставці, американський розвідник Джонатан Світ, зауваживши, що російського диктатора Володимира Путіна це може провокувати ще більше.

Дивіться також Підтримку України збільшуватимуть: якої суми сягне військова допомога від НАТО у 2025 році

Як Росія вже випробовує ППО НАТО?

Вночі 20 серпня неподалік Любліна впав російським БпЛА "Шахед". За словами полковника армії США у відставці, інцидент можна вважати порушенням повітряного простору НАТО. Це було не вперше – дрони Росії вже падали на території Польщі та навіть Румунії. Тому НАТО повинно турбуватись, що це продовжується відбуватись.

Росія розширює дистанцію ударів по містах України. Так, це міг бути переліт чи помилка, його могли збити. Однак це впливає на Польщу і Румунію. НАТО має хвилюватись, що їхні системи ППО не перехоплюють ці дрони в повітрі до того, як вони заходять у їхній повітряний простір. Такі випадки можуть бути навіть випробуванням ППО НАТО з боку Росії,

– наголосив він.

Світ зазначив, що якщо НАТО не визнає входження російських цілей у свій повітряний простір, то цього начебто і немає. Значить Альянс не хоче протистояти Росії, збиваючи їх. Зараз це дипломатична проблема, але у довгостроковій перспективі – військова.

"Це (відсутність реакції та дій з боку НАТО – 24 Канал) надихає Путіна і може підштовхнути його продовжувати тиск. Зараз НАТО не має надійної мережі ППО, яка б дозволила збивати балістичні ракети та дрони. Росія може скористатись цим в майбутньому і загрожувати не лише Польщі, а й країнам Балтії", – підсумував він.

Зверніть увагу! Після падіння російського БпЛА в Польщі генсек НАТО Марко Рютте пообіцяв, що буде координувати реакцію Польщі. Водночас країна вже висловила офіційну ноту протесту послові країни-агресорки.

Російські дрони в повітряному просторі НАТО: коротко