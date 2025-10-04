Силы специальных операций 4 октября совершили атаку на российский ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М". Это один из самых новых и самых современных российских кораблей.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, какие последствия атаки по российскому ракетному кораблю "Град". Он предположил, удастся ли россиянам быстро его восстановить.

Почему ракетный корабль "Град", который атаковала Украина, направлялся в Каспийское море?

"Здесь есть интересный момент. Дело в том, что когда нам удалось поразить вражескую стратегическую авиацию, у россиян возникла проблема по запуску ракет. И сейчас они начали больше осуществлять запуски "Калибров", "Ониксов" с кораблей", – отметил Тимочко.

На ракетном корабле "Град" расположена пусковая установка на восемь ракет. Он передвигался в Каспийское море, потому что оттуда, по его словам, Россия подтягивает авиацию. Например, Ту-160 с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области летят над Каспийским морем и делают оттуда пуски ракет. Также запускаются ракеты и с кораблей.

Россияне запускают ракеты с моря, потому что достаточное их количество является бракованным, и при запуске такие ракеты падают в воду. Это позволяет избегать их падения на гражданские населенные пункты. К тому же там рядом расположена Турция и другие страны, и Россия не хочет получить ответ в случае какого-то инцидента. Также россияне не хотят проблем внутри страны из-за падения такой ракеты,

– объяснил он.

В результате поражения ракетного корабля он, вероятно, не потеряет свой функционал, по мнению Тимочко, и сможет ходить по воде. Однако он потеряет возможность осуществлять пуски ракет.

А ракета – это не фейерверк, ее не подожжешь зажигалкой. Для запуска нужны достаточно серьезные пусковые установки, с которыми у россиян есть проблемы. В общем корабль такого типа – это большая машина, которая, по большому счету, выполняет только одну задачу – запуск ракет. Поэтому когда у него что-то выходит из строя, в частности, какой-то базовый узел, то остальной корабль превращается в большую плавательную консерву,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Даже экипаж этого корабля, как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск, не может быть использован в другом месте.

Сейчас Россия сталкивается с проблемами, по его словам, когда носителей она имеет больше, чем ракет, которые к этим кораблям выпускаются. Поэтому из-за удара по ракетному кораблю "Буян" россияне, вероятно, будут иметь пораженный корабль, который по сути может функционировать, обученный экипаж, но выполнять боевую задачу он не сможет.

