Військовий пояснив, чи зможе виконувати бойове завдання уражений російський "Буян-М"
- Україна атакувала російський ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М" в Онезькому озері, Карелія, 4 жовтня, вразивши силову установку.
- Попри ушкодження, корабель може залишатися на плаву, але не зможе запускати ракети, що створює проблеми для Росії через обмежену кількість ракет.
Сили спеціальних операцій 4 жовтня здійснили атаку на російський ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М". Це один з найновіших та найсучасніших російських кораблів.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, які наслідки атаки по російському ракетному кораблю "Град". Він припустив, чи вдасться росіянам швидко його відновити.
Чому ракетний корабель "Град", який атакувала Україна, прямував у Каспійське море?
"Тут є цікавий момент. Річ у тім, що коли нам вдалося уразити ворожу стратегічну авіацію, у росіян виникла проблема щодо запуску ракет. І зараз вони почали більше здійснювати запуски "Калібрів", "Оніксів" з кораблів", – наголосив Тимочко.
На ракетному кораблі "Град" розташована пускова установка на вісім ракет. Він пересувався у Каспійське море, тому що звідти, за його словами, Росія підтягує авіацію. Наприклад, Ту-160 з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області летять над Каспійським морем і роблять там пуски ракет. Так само запускаються ракети і з кораблів.
Росіяни запускають ракети з моря, тому що достатня їхня кількість є бракованою, і під час запуску такі ракети падають у воду. Це дозволяє уникати їхнього падіння на цивільні населені пункти. До того ж там поруч розташована Туреччина та інші країни, і Росія не хоче отримати відповідь у разі якогось інциденту. Також росіяни не хочуть проблем всередині країни через падіння такої ракети,
– пояснив він.
Внаслідок ураження ракетного корабля він, імовірно, не втратить свій функціонал, на думку Тимочко, та зможе ходити по воді. Однак він втратить можливість здійснювати пуски ракет.
А ракета – це не феєрверк, її не підпалиш запальничкою. Для запуску потрібні достатньо серйозні пускові установки, з якими у росіян є проблеми. Загалом корабель такого типу – це велика машина, яка, за великим рахунком, виконує тільки одне завдання – запуск ракет. Тому коли у нього щось виходить з ладу, зокрема, якийсь базовий вузол, то решта корабля перетворюється на велику плавальну консерву,
– підкреслив Іван Тимочко.
Навіть екіпаж цього корабля, як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ, не може бути використаний в іншому місці.
Зараз Росія стикається з проблемами, за його словами, коли носіїв вона має більше, ніж ракет, які до цих кораблів випускаються. Тому через удар по "Буяну-М" росіяни, імовірно, матимуть уражений корабель, який по суті може функціювати, і навчений екіпаж, але виконувати бойове завдання він не зможе.
Що відомо про ураження російського ракетного корабля "Град"?
- Як повідомили у Силах спеціальних операцій, вранці 4 жовтня вони атакували в Онезькому озері в Карелії ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М". Він прямував з Балтійського у Каспійське море.
- Відомо, що удар було завдано у праву частину відсіку силової установки корабля. Проте це наразі уся відома інформація щодо можливих ушкоджень "Буяна-М"
- У ССО зазначили, що такий корабель є одним із найновіших та найсучасніших у російському флоті. "Град" увійшов до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням корабля є ракетний комплекс "Калібр-НК".