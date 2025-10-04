Сили спеціальних операцій 4 жовтня здійснили атаку на російський ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М". Це один з найновіших та найсучасніших російських кораблів.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, які наслідки атаки по російському ракетному кораблю "Град". Він припустив, чи вдасться росіянам швидко його відновити.

Чому ракетний корабель "Град", який атакувала Україна, прямував у Каспійське море?

"Тут є цікавий момент. Річ у тім, що коли нам вдалося уразити ворожу стратегічну авіацію, у росіян виникла проблема щодо запуску ракет. І зараз вони почали більше здійснювати запуски "Калібрів", "Оніксів" з кораблів", – наголосив Тимочко.

На ракетному кораблі "Град" розташована пускова установка на вісім ракет. Він пересувався у Каспійське море, тому що звідти, за його словами, Росія підтягує авіацію. Наприклад, Ту-160 з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області летять над Каспійським морем і роблять там пуски ракет. Так само запускаються ракети і з кораблів.

Росіяни запускають ракети з моря, тому що достатня їхня кількість є бракованою, і під час запуску такі ракети падають у воду. Це дозволяє уникати їхнього падіння на цивільні населені пункти. До того ж там поруч розташована Туреччина та інші країни, і Росія не хоче отримати відповідь у разі якогось інциденту. Також росіяни не хочуть проблем всередині країни через падіння такої ракети,

– пояснив він.

Внаслідок ураження ракетного корабля він, імовірно, не втратить свій функціонал, на думку Тимочко, та зможе ходити по воді. Однак він втратить можливість здійснювати пуски ракет.

А ракета – це не феєрверк, її не підпалиш запальничкою. Для запуску потрібні достатньо серйозні пускові установки, з якими у росіян є проблеми. Загалом корабель такого типу – це велика машина, яка, за великим рахунком, виконує тільки одне завдання – запуск ракет. Тому коли у нього щось виходить з ладу, зокрема, якийсь базовий вузол, то решта корабля перетворюється на велику плавальну консерву,

– підкреслив Іван Тимочко.

Навіть екіпаж цього корабля, як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ, не може бути використаний в іншому місці.

Зараз Росія стикається з проблемами, за його словами, коли носіїв вона має більше, ніж ракет, які до цих кораблів випускаються. Тому через удар по "Буяну-М" росіяни, імовірно, матимуть уражений корабель, який по суті може функціювати, і навчений екіпаж, але виконувати бойове завдання він не зможе.

Що відомо про ураження російського ракетного корабля "Град"?