Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, які наслідки атаки по російському ракетному кораблю "Град". Він припустив, чи вдасться росіянам швидко його відновити.

Чому ракетний корабель "Град", який атакувала Україна, прямував у Каспійське море?

"Тут є цікавий момент. Річ у тім, що коли нам вдалося уразити ворожу стратегічну авіацію, у росіян виникла проблема щодо запуску ракет. І зараз вони почали більше здійснювати запуски "Калібрів", "Оніксів" з кораблів", – наголосив Тимочко.

На ракетному кораблі "Град" розташована пускова установка на вісім ракет. Він пересувався у Каспійське море, тому що звідти, за його словами, Росія підтягує авіацію. Наприклад, Ту-160 з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області летять над Каспійським морем і роблять там пуски ракет. Так само запускаються ракети і з кораблів.

Росіяни запускають ракети з моря, тому що достатня їхня кількість є бракованою, і під час запуску такі ракети падають у воду. Це дозволяє уникати їхнього падіння на цивільні населені пункти. До того ж там поруч розташована Туреччина та інші країни, і Росія не хоче отримати відповідь у разі якогось інциденту. Також росіяни не хочуть проблем всередині країни через падіння такої ракети,

– пояснив він.

Внаслідок ураження ракетного корабля він, імовірно, не втратить свій функціонал, на думку Тимочко, та зможе ходити по воді. Однак він втратить можливість здійснювати пуски ракет.

А ракета – це не феєрверк, її не підпалиш запальничкою. Для запуску потрібні достатньо серйозні пускові установки, з якими у росіян є проблеми. Загалом корабель такого типу – це велика машина, яка, за великим рахунком, виконує тільки одне завдання – запуск ракет. Тому коли у нього щось виходить з ладу, зокрема, якийсь базовий вузол, то решта корабля перетворюється на велику плавальну консерву,

– підкреслив Іван Тимочко.

Навіть екіпаж цього корабля, як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ, не може бути використаний в іншому місці.

Зараз Росія стикається з проблемами, за його словами, коли носіїв вона має більше, ніж ракет, які до цих кораблів випускаються. Тому через удар по ракетному кораблю "Буян" росіяни, імовірно, матимуть уражений корабель, який по суті може функціювати, навчений екіпаж, але виконувати бойове завдання він не зможе.

