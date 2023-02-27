В сеть слили стриптиз российского генерала, руководящего группировкой в Беларуси
У российских генералов, очевидно, завышено мнение не только об оккупационных вооруженных силах, но и о собственных талантах и очаровании. Поэтому Александр Матовников решил продемонстрировать "эротические хореографические навыки" не только зеркалу в ванной.
На видео, появившемся в российском телеграм-канале, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками и экс-полномоченный представитель российского царька Александр Матовников, пишет 24 Канал. Более того, он также является старшим оперативной группы Сухопутных войск России в Беларуси.
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Генерала не очень интересуют прямые обязанности
В сети Матовникова отметили не столько как генерала, сколько ярого ценителя минских ресторанов и женщин. А также подчеркнули, что "бравый воин" во время службы любит перекладывать ответственность за принятие решений на подчиненных ему офицеров.
Генерал больше увлечен созданием такого видеоконтента для своих подруг,
– иронически отметили в сети.
На видео генерал Матовников не только пляшет под музыку, но и беззастенчиво демонстрирует свои гениталии. Кому именно он посвятил обольстительное видео – неизвестно.
"Эротические" танцы российского генерала: видео
Взрывы в Беларуси не удивляют
Также в сети подчеркнули, что Александру Матовникову "родина-мать" отправила в поддержку "лучших" представителей генералитета. Так что вместе с его заинтересованностью делом и любовью перекладывать ответственность, как отметили в телеграм-канале, взрывы в Мачулищах не слишком удивляют.
Заметим, что видео в интернет "слили" именно на следующий день после громких "хлопков" в Беларуси, в результате которых критические повреждения получил российский самолет. За это отвечает лично Матовников.
Взрывы в Беларуси 26 февраля: что известно
- Утром 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" раздались 2 взрыва. На место сразу прибыли силовики и инспекторы ГАИ, а по квартирам местных жителей начал ходить ОМОН.
- В результате взрывов возле белорусской авиабазы "Мачулищи" критические повреждения получили русский военно-транспортный самолет ДРЛС А-50, стоимостью примерно 330 миллионов долларов. Среди версий причин взрывов – сброс взрывчатки.
- Предварительно, в результате 2 взрывов у самолета ДРЛС А-50 ПКС России повреждены передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за это взяли белорусские партизаны.
- Белорусские активисты уверены, что до взрывов на аэродроме в поселке Мачулищи причастны два БпЛА.