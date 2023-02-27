У мережу злили стриптиз російського генерала, який керує угрупованням у Білорусі

У російських генералів, вочевидь, завищена думка не лише про окупаційні збройні сили, а й про власні таланти та звабу. Тож Олександр Матовніков вирішив продемонструвати "еротичні хореографічні навички" не лише дзеркалу у ванній.

На відео, яке появилося у російському телеграм-каналі, заступник головнокомандувача Сухопутних військ та експовноважений представник російського царька Олександр Матовніков, пише 24 Канал. Ба більше, він також є старшим оперативної групи Сухопутних військ Росії у Білорусі.

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Генерала не дуже цікавлять прямі обов'язки

У мережі Матовнікова відзначили не стільки як генерала, як затятого поціновувача мінських ресторанів та жінок. А також підкреслили, що "бравий вояка" під час служби любить перекладати відповідальність за прийняття рішень на підлеглих йому офіцерів.

Генерал більше захоплений створенням такого відеоконтенту для своїх подруг,

– іронічно зазначили у мережі.

На відео генерал Матовніков не лише танцює під музику, а й безсоромно демонструє свої геніталіїі. Кому саме він присвятив звабливе відео – невідомо.

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Вибухи у Білорусі не дивують

Також у мережі підкреслили, що Олександру Матовнікову "родіна-мать" відправила на підтримку "найкращих" представників генералітету. Тож разом з його зацікавленістю справою та любов'ю перекладати відповідальність, як зазначили у телеграм-каналі, вибухи у Мачулищах не дуже дивують.

Зауважимо, що відео в інтернет "злили" саме на наступний день після гучної "бавовни" у Білорусі, внаслідок яких критичних пошкоджень зазнав російський літак. За це відповідає особисто Матовніков.

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