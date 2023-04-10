В России солдат во время отпуска изнасиловал восьмиклассницу

В России задержали 23-летнего солдата из Самары. Его подозревают в изнасиловании школьницы.

Солдат совершил сексуальное насилие над ребенком во время своего отпуска. Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Украина обвиняет 2 российских снайперов в изнасиловании матери и 4-летнего ребенка, – Reuters

Российский военнослужащий изнасиловал школьницу

Недавно на территории государства-агрессора задержали 23-летнего контрактника Кирилла К. с воинской части в Самаре. Его подозревают в изнасиловании ребенка.

По версии следствия российский солдат, находясь в отпуске, пригласил к себе домой в одно из сел Кинель-Черкасского района ученицу восьмого класса. Далее военнослужащий изнасиловал девочку.

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Украине известно о 13 случаях изнасилования детей оккупантами

Российские террористы продолжают незаконно депортировать украинских детей с временно оккупированных территорий. Кроме того, преступники совершают против несовершеннолетних сексуальное насилие.

Советник-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук 1 апреля рассказала, что Украина знает о 13 случаях изнасилования российскими военными. По ее словам, это 12 девочек и один мальчик. Самой маленькой пострадавшей всего четыре года.