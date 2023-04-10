У Росії солдат під час відпустки зґвалтував восьмикласницю

У Росії затримали 23-річного солдата з Самари. Його підозрюють у зґвалтуванні школярки.

Солдат скоїв сексуальне насильство над дитиною під час своєї відпустки. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Україна звинувачує 2 російських снайперів у зґвалтуванні матері та 4-річної дитини, – Reuters

Російський військовослужбовець зґвалтував школярку

Нещодавно на території держави-агресорки затримали 23-річного контрактника Кирила К. з військової частини в Самарі. Його підозрюють у зґвалтуванні дитини.

За версією слідства російський солдат, перебуваючи у відпустці, запросив до себе додому в одне з сіл Кінель-Черкаського району ученицю восьмого класу. Далі військовослужбовець зґвалтував дівчинку.

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Україні відомо про 13 випадків зґвалтування дітей окупантами

Російські терористи продовжують незаконно депортувати українських дітей з тимчасово окупованих територій. Окрім того, злочинці скоюють проти неповнолітніх сексуальне насильство.

Радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук 1 квітня розповіла, що Україна знає про 13 випадків зґвалтування російськими військовими. За її словами, це 12 дівчаток і один хлопчик. Найменшій постраждалій всього чотири роки.