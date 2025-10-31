Каждая вражеская атака –опасна для энергетики: в Минэнерго прокомментировали заявление МАГАТЭ об АЭС
- Российские атаки повредили объекты на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, что привело к ограничению производства энергии и дефициту в энергосистеме.
- Минэнергетики вместе с МАГАТЭ мониторят ситуацию на ядерных объектах в Украине.
Вопрос ядерной безопасности Украины и мира обостряется из-за российских обстрелов критической инфраструктуры. Накануне, 30 октября, в МАГАТЭ информировали о повреждении критически важных объектов на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС.
Из-за российских атак приходится ограничивать производство энергии на АЭС, что приводит к увеличению дефицита в энергосистеме и соответственно введению отключений. Об этом в эфире телемарафона рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук, передает 24 Канал.
Как в Минэнерго высказались о заявлении МАГАТЭ?
Сейчас, по словам министра, эксперты МАГАТЭ присутствуют на всех ядерных объектах Украины и постоянно мониторят ситуацию с безопасностью, что обостряется из-за российских обстрелов.
К тому же, как отметила Светлана Гринчук важно оценивать, как атаки на общую энергетическую систему влияют на ядерно-радиационную безопасность и непосредственную работу атомных станций.
Действительно, атаки, которые произошли накануне, 30 октября, были прицельно по объектам, которые обеспечивают работу атомной энергетики в Украине,
– подтвердила Гринчук.
Кроме постоянного сотрудничества непосредственно с сотрудниками МАГАТЭ, руководительница Минэнерго проинформировала и о проведении встречи на полях G-7 с гендиректором организации Рафаэлем Гросси.
По итогам переговоров, на объекты направили специальную миссию, чтобы задокументировать, оценить ситуацию.
Заметьте! Светлана Гринчук отметила, что события в Украине должны быть имплементированы в новые правила и процедуры не только по ядерной отрасли, но и в целом по энергетической безопасности.
Страны-партнеры должны изучить опыт Украины и при необходимости изменить международное право для четкой дальнейшей реакции на подобную агрессию.
В Минэнерго отметили важность усиливать давление на Россию, чтобы агрессор не использовал ядерную безопасность как средство шантажа.
Какие последствия атаки 30 октября?
В ночь на 30 октября российские войска снова совершили масштабную ракетно-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре Украины.
Под удар попали теплоэлектростанции ДТЭК в нескольких регионах страны – враг нанес значительные повреждения энергетическому оборудованию. Это уже третья массированная атака на ТЭС компании с начала октября.
Представители МАГАТЭ, работающие на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, сообщили, что обе станции потеряли доступ к одной из внешних линий электропередач. Между тем на Ровенской АЭС, по данным агентства, по просьбе оператора энергосистемы уменьшили мощность двух из четырех энергоблоков.
В МАГАТЭ также отметили, что их команда на Хмельницкой АЭС была вынуждена несколько часов находиться в укрытии отеля из-за угрозы обстрелов.