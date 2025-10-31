Каждая вражеская атака –опасна для энергетики: в Минэнерго прокомментировали заявление МАГАТЭ об АЭС

Вопрос ядерной безопасности Украины и мира обостряется из-за российских обстрелов критической инфраструктуры. Накануне, 30 октября, в МАГАТЭ информировали о повреждении критически важных объектов на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС.

Из-за российских атак приходится ограничивать производство энергии на АЭС, что приводит к увеличению дефицита в энергосистеме и соответственно введению отключений. Об этом в эфире телемарафона рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук, передает 24 Канал.

Как в Минэнерго высказались о заявлении МАГАТЭ?

Сейчас, по словам министра, эксперты МАГАТЭ присутствуют на всех ядерных объектах Украины и постоянно мониторят ситуацию с безопасностью, что обостряется из-за российских обстрелов.

К тому же, как отметила Светлана Гринчук важно оценивать, как атаки на общую энергетическую систему влияют на ядерно-радиационную безопасность и непосредственную работу атомных станций.

Действительно, атаки, которые произошли накануне, 30 октября, были прицельно по объектам, которые обеспечивают работу атомной энергетики в Украине,

– подтвердила Гринчук.

Кроме постоянного сотрудничества непосредственно с сотрудниками МАГАТЭ, руководительница Минэнерго проинформировала и о проведении встречи на полях G-7 с гендиректором организации Рафаэлем Гросси.

По итогам переговоров, на объекты направили специальную миссию, чтобы задокументировать, оценить ситуацию.

Заметьте! Светлана Гринчук отметила, что события в Украине должны быть имплементированы в новые правила и процедуры не только по ядерной отрасли, но и в целом по энергетической безопасности.

Страны-партнеры должны изучить опыт Украины и при необходимости изменить международное право для четкой дальнейшей реакции на подобную агрессию.

В Минэнерго отметили важность усиливать давление на Россию, чтобы агрессор не использовал ядерную безопасность как средство шантажа.

Какие последствия атаки 30 октября?