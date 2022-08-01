российским пленным показали видео с пытками украинцев: один из них потерял сознание

Мир шокирован зверствами россиян, которые они совершили по отношению к украинским пленным в Оленовке. Фрагмент сверхжесткой пытки оккупантами одного из украинских защитников попал на видео. Именно его решили показать пленным захватчикам.

Видео с реакцией российских пленных на пытки украинцев обнародовал украинский журналист и активист Владимир Золкин на своем ютуб-канале.

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На обнародованных кадрах видно, как российские захватчики смотрят видео издевательства над украинским пленником, а затем одному из оккупантов становится плохо. Он едва держится на ногах.

Ужасно, это не по человечески,

– сказал один из пленных.

Реакция россиян на пытки украинского пленника: смотрите видео

Отметим, что украинского бойца, подвергавшегося пыткам захватчиками, вместе с побратимами, защищавшими "Азовсталь", находился в Оленовке. Их готовили на обмен, однако так и не успели обменять – россияне устроили теракт.

Что стоит знать о убийстве пленных в Оленовке

Россияне 29 июля взорвали колонию в Оленовке, где содержали пленных украинских военных. После лжи и попыток обвинить в этом Украину россия цинично пригласила на место теракта экспертов ООН и Красного Креста, хотя раньше сама их туда не пускала.

В результате теракта в Оленовке погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили ранения. Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением России, а в ОП повторили требование признать Россию страной-спонсором терроризма.

Добавим, что российские пропагандисты утверждают, что, якобы, не они убили украинских пленных, а это сами украинские военные выпустили по Оленовке ракету HIMARS. В ОП подчеркнули, что это ложь и добавили:

Во-первых, по его словам, спутниковые снимки четко показывают, что повреждено только одно здание.

Во-вторых, именно в эту колонию перевели пленных прямо перед терактом.

И в-третьих, как отметил Подоляк, анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри.

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