російським полоненим показали відео із катуваннями українців: один із них зомлів

Світ шокований звірствами росіян, які вони вчинили щодо українських полонених в Оленівці. Фрагмент наджорстокого катування окупантами одного з українських захисників потрапив на відео. Саме його вирішили показати полоненим загарбникам.

Відео з реакцією російських полонених на катування українців оприлюднив український журналіст та активіст Володимир Золкін на своєму ютуб-каналі.

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На оприлюднених кадрах видно, як російські загарбники дивляться відео знущання з українського полоненого, а потім одному з окупантів стає зле. Він ледь тримається на ногах.

Жахливо, це не по людські,

– сказав один з полонених.

Реакція росіян на катування українського полоненого: дивіться відео

Зауважимо, що українського бійця, якого катували загарбники, разом з побратимами, які захищали "Азовсталь" перебував в Оленівці. Їх готували на обмін, однак так і не встигли обміняти – росіяни влаштували теракт.

Що варто знати про в бивство полонених в Оленівці

Росіяни 29 липня підірвали колонію в Оленівці, де утримували полонених українських військових. Після брехні та намагань звинуватити в цьому Україну росія цинічно запросила на місце теракту експертів ООН і Червоного Хреста, хоча раніше сама ж їх туди не пускала.

Внаслідок теракту в Оленівці загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 дістали поранення. Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.

Додамо, що російські пропагандисти стверджують, що нібито не вони вбили українських полонених, а це самі українські військові випустили по Оленівці ракету HIMARS. В ОП наголосили, що це брехня і додали:

По-перше, за його словами, супутникові знімки чітко показують, що пошкоджено лише одну будівлю.

По-друге, саме в цю колонію перевели полонених просто перед терактом.

І по-третє, як зазначив Подоляк, аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини.

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