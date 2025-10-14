Украинцы радостно поддержали петицию о лишении городского головы Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Авторы обращения, которое уже собрало 25 тысяч голосов, утверждают, что чиновник связан с Россией.

Однако сам Труханов это отрицает и даже готов пройти проверку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарии мэра Одессы для проекта "Суспильне. Студия".

К теме Паспорт России, бандитское прошлое и экс-пособник Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы

Что сказал Труханов о петиции о лишении его гражданства Украины?

Геннадий Труханов говорит, что не знает, какое решение по петиции примет президент, однако лично для него принципиально иметь украинское гражданство.

Для меня это важный вопрос, потому что я родился в Украине и у меня нет другого гражданства, о чем я неоднократно предоставлял документы... Из того что видел, из того что писали, из тех документов, тот паспорт – то смешно, если бы не было так грустно, явно какая-то фальшивка,

– отметил одесский городской голова.

Труханов отметил, что якобы его российские документы получил неизвестный ему адвокат через запросы в Крым. Он удивляется, почему соответствующие органы не обратились лично к нему.

Геннадий Труханов заявил, что у него никогда не было российского гражданства, хотя эту тему распространяют еще с 2014 года.

"Я в очередной раз уверяю всех украинцев и готов пройти и проверку на полиграфе, любую проверку", – сказал чиновник.

К тому же, Труханов имеет официальные документы об отсутствии паспорта России, датированные 2016, 2017 и 2018 годами. Последний раз фейки опровергли через суд.

Если же власть все же решит лишить Геннадия Труханова гражданства, он готов обращаться в суд и отстаивать свою позицию.

Петиция стала популярной, потому что кто-то хочет убрать городского голову Одессы из политического пространства, так считает сам Труханов.

Напомним! На сайте президента появилась петиция с призывом проверить информацию относительно российского гражданства Геннадия Труханова и принять меры в случае ее подтверждения. Меньше, чем за сутки обращение набрало достаточное количество подписей.

Сколько раз Труханова обвиняли в наличии гражданства России?