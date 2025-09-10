Россия уже готовится к потенциальному нападению на Европу, но для этого ей нужен перерыв. Кроме этого, пока Кремль сосредоточен на обстрелах Украины и продвижении на украинской линии фронта.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло, отметив, что восточный фланг Альянса понимает серьезность ситуации. Однако Европа до сих пор полагается на США.

Смотрите также Атаки БпЛА по Польше готовили с июля: на российских дронах находили польские SIM-карты

Нападет ли Россия на Европу?

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности на сотрудничестве, страны восточного фланга НАТО осознают угрозу со стороны России. Почти все – кроме Словакии и Венгрии, которые возлагают надежды на свою пророссийскую позицию.

Мнение изменилось – все поняли, что если "упадет" Украина, следующими будут Польша, страны Балтии и Сувальский коридор. Однако пока продолжается наша война, все эти планы откладываются,

– подчеркнул он.

В то же время россияне понемногу готовятся – на границе с Финляндией развивают соответствующую инфраструктуру, строят рокадные дороги и базы для бригад. Единственное, что необходимо врагу – 3 – 4 года перерыва, чтобы восстановить свой потенциал. Сегодня вражеские "Шахеды" даже залетели на территорию Польши.

Тем временем европейцы продолжают оглядываться на Вашингтон, который уже не хочет быть "мировым полицейским". С одной стороны, Лондон инициирует производство дронов для Украины, с другой – Германия заявляет, что позиция "Коалиции желающих" будет коррелироваться с Вашингтоном.

Жмайло добавил, что именно поэтому украинскому руководству трудно добиться конкретики и четких механизмов от Европы, которые бы не дали России возобновить агрессию после прекращения огня.

Потенциальная война России против Европы: что известно?