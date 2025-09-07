Сейчас опасности для наших европейских партнеров со стороны России нет. Однако постепенно эта ситуация будет меняться, и угроза для Европы будет расти. Об этом в интервью для "Апостроф" рассказал руководитель ГУР МО, передает 24 Канал.
Когда Россия может напасть на Европу?
По словам Кирилла Буданова, нападение на европейские страны ближе к 2030 году – это абсолютная реальность. В Кремле мечтают нанести удар по Европе и будут к нему готовиться.
Европейцы знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать? Со временем увидим,
– подытожил глава ГУР.
Подтверждением недобрых намерений Москвы в отношении Европы является ее масштабная программа по перевооружению. Она, говорит разведчик, крупнейшая с 1980-х годов. В период до 2037 года оккупанты планируют потратить 1,2 триллиона долларов на модернизацию оружия. Буданов отметил, что это огромная сумма.
Какие у России ближайшие планы?
- Генерал назвал летнее наступление врага частично неудачным. Противнику не удалось достичь ожидаемых результатов, однако он смог захватить небольшие территории. Осенью, по его словам, не стоит ожидать каких-то принципиально новых сценариев. Россияне недавно осуществили перегруппировку сил, и часть этих подразделений уже участвует в боях.
- Кирилл Буданов допустил вероятность проведения в России новой волны мобилизации, назвав ее серьезной угрозой. Частичная мобилизация ранее была проведена врагом осенью 2022 года, она вызвала негативную реакцию российского общества.