Сейчас опасности для наших европейских партнеров со стороны России нет. Однако постепенно эта ситуация будет меняться, и угроза для Европы будет расти. Об этом в интервью для "Апостроф" рассказал руководитель ГУР МО, передает 24 Канал.

Когда Россия может напасть на Европу?

По словам Кирилла Буданова, нападение на европейские страны ближе к 2030 году – это абсолютная реальность. В Кремле мечтают нанести удар по Европе и будут к нему готовиться.

Европейцы знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать? Со временем увидим,

– подытожил глава ГУР.

Подтверждением недобрых намерений Москвы в отношении Европы является ее масштабная программа по перевооружению. Она, говорит разведчик, крупнейшая с 1980-х годов. В период до 2037 года оккупанты планируют потратить 1,2 триллиона долларов на модернизацию оружия. Буданов отметил, что это огромная сумма.

Какие у России ближайшие планы?