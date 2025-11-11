Прячут подальше, – экс-сотрудник СБУ раскрыл, как работает российский "элитный Рубикон"

Российское подразделение дронщиков "Рубикон" одно из самых подготовленных. Его полное название – Центр перспективных беспилотных технологий. Там привлечены профессионалы с опытом.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что украинские военные констатируют, что там, где появляется "Рубикон" – сразу возникают проблемы для ВСУ, в частности по логистике.

Почему "Рубикон" опережает ВСУ?

Бойцы "Рубикона" обеспечиваются всем необходимым на самом высоком уровне. Россия вкладывает немалые деньги в оснащение этого подразделения и считает его элитным.

Они прячутся как можно дальше от линии фронта. А ближе к ней размещаются менее подготовленные и обученные операторы БпЛА. А важные ценные кадры подальше, но были случаи, когда ВСУ попадали большими авиабомбами по месту расположения этих дронщиков на оккупированных территориях,

– рассказал Ступак.

Экс-сотрудник СБУ объяснил, что "Рубикон" на шаг впереди исключительно из-за своей масштабности. По его словам, когда Украина создает какую-то новинку, в частности новый вид дрона, то сначала изготавливается опытный образец, только впоследствии продукция производится партиями.

"Мы ограничены в ресурсах, мы под постоянными обстрелами. В России есть регионы "чистые", которые никогда не испытывали на себе прилет украинских беспилотников. Там можно спокойно размещать производство. К тому же есть Китай, который помогает. У нас таких возможностей нет. Когда россияне изготовили опытный образец, дальше уже могут штамповать это в огромном количестве благодаря тому, что у них есть деньги", – озвучил Ступак.

Однако, он подытожил, что в этом процессе есть недостатки. С одной стороны Россия масштабирует производство дронов, но одновременно с этим происходят случаи, когда в них обнаруживают недостатки и они нуждаются в улучшении. Если в Украине адаптируются быстро, то России на внесение изменений в производственный процесс уходит немало времени.

Российские военкоры указывают на то, что порядок войны и угрозы меняются, а Россия продолжает штамповать то, что было актуально год назад,

– рассказал Ступак.

Что известно о российском "Рубиконе"?