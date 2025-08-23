Укр Рус
24 Канал Новости мира Задержали в Норвегии: оккупант, который воевал против Украины, пытался пересечь границу России
23 августа, 20:54
3

Задержали в Норвегии: оккупант, который воевал против Украины, пытался пересечь границу России

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Российского солдата, который воевал против Украины, задержали возле пограничной реки между Норвегией и Россией, когда он пытался пересечь границу.
  • Полиция Финнмарка не разглашает информацию о личности мужчины, но известно, что он подозревается в пересечении границы вне официального пункта пропуска.

В пятницу, 22 августа, возле пограничной реки между Норвегией и Россией задержали мужчину. Он оказался российским солдатом, воевавшим против Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на VG.

Смотрите также Пророссийские хакеры атаковали водохранилище в Норвегии

Что известно об оккупанте, что пытался сбежать из России?

Адвокат Тронд П. Бити в комментарии изданию заверил, что человек был российским солдатом. Он находился в Украине и принял решение больше не участвовать в дальнейших боевых действиях – он выбрал путь в Норвегию.

Он использовал средства связи в определенном месте, а дальше пошел пешком. Это были моральные соображения, которые заставили его принять решение в определенный момент,
– объяснил адвокат.

Пограничная река Гренсе Якобсельв в регионе Финнмарк / Фото VG

По данным издания, пересечение было замечено пограничными войсками, которые сразу сообщили правоохранителям. В то же время полиция Финнмарка не предоставила информации о личности, происхождении или мотиве мужчины.

Прокурор Анья Миккельсен Индбйор отказалась комментировать слова адвоката Бити. Известно, что мужчина подозревается в пересечении границы вне официального пункта пропуска.

Оккупанты, которые отказываются воевать против Украины

  • На Торецком направлении воины из бригады "Хищник" захватили оккупанта, который просил украинский дрон его не убивать, тот смилостивился над ним и вывел в плен. Оккупантом оказался 43-летний Андрей из Казани.

  • На Покровском направлении российский оккупант увидел над собой украинский дрон и начал подавать сигналы о помощи – он добровольно сдался в плен. Захватчиком оказался 24-летний житель Самарской области. Он открыто говорил с украинскими военными и уверял, что не был готов воевать, а идти на передовую "его заставили".

  • На Запорожском направлении россияне нанесли огневой удар по своему солдату, который пытался убежать к позициям 65 отдельной механизированной бригады ВСУ, чтобы сдаться в плен.