Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военных 3 бригады оперативного назначения "Спартан" имени Петра Болбочана.

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Оккупант испугался и умолял взять его в плен

На одном из участков Покровского направления воины бригады наблюдали за российским солдатом с помощью БпЛА. Он умолял смилостивиться и не убивать его. Оккупант сигнализировал, что готов добровольно дойти до украинских позиций и сдаться в плен.

Оккупантом оказался 24-летний житель Самарской области. Он открыто говорил с украинскими военными и уверял, что не был готов воевать, а идти на передовую "его заставили". Мужчина рассказывал и о своем "невинном прошлом".

Однако более детальная проверка установила, что оккупант врал. Легенду о "признании ошибки" он придумал, чтобы сохранить жизнь.

Удивлены ли мы ложью россиянина? Нет. Типичный пример оккупанта, что смелый только среди подобных себе или безоружных,

– сообщили в бригаде.

Российский солдат также на "10 из 10" оценил работу украинских операторов БпЛА.

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Напомним, ранее российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, взяли в плен оккупанта во время отражения одного из штурмов врага. Легион "Свобода России" напоминает, что бойцы вражеской армии могут добровольно сдаваться в плен через официальные каналы связи и таким образом спастись от гибели.