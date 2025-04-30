Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Легион "Свобода России".

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Плен – возможность выжить для российских солдат

Бойцы Легиона указывают, что ни один из постоянных штурмов на их направлении не увенчался даже минимальным успехом: поля усеяны телами российских солдат. В то же время единственные, кто достигает позиций добровольцев – те, кто не побоялся поднять руки.

Военные показали видео, на котором пилоты БпЛА засекли трех российских оккупантов. Двое из них стали законными целями для артиллерийского огня. А третий военнослужащий армии России сделал правильный выбор – он сдался бойцам Легиона. Его вывели с поля боя и сейчас пленному ничего не угрожает.

Как пилоты БпЛА взяли в плен оккупанта: смотрите видео

Легион "Свобода России" отмечают, чтобы сдаться в плен, стоит придерживаться инструкций в видео или же или связаться заранее через официальный бот или WhatsApp/Signal: +38 (066) 40 18 943

Кстати, ранее пленный из Крыма рассказал, как оказался на войне из-за конопли. Мужчине дали выбор – тюрьма или так называемая "СВО". Он признал, что присоединился к российской армии "под влиянием нездоровой пропаганды".