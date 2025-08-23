Затримали у Норвегії: окупант, який воював проти України, намагався перетнути кордон Росії
- Російського солдата, який воював проти України, затримали біля прикордонної річки між Норвегією та Росією, коли він намагався перетнути кордон.
- Поліція Фіннмарка не розголошує інформацію про особу чоловіка, але відомо, що він підозрюється у перетині кордону поза офіційним пунктом пропуску.
У п'ятницю, 22 серпня, біля прикордонної річки між Норвегією та Росією затримали чоловіка. Він виявився російським солдатом, що воював проти України.
Про це пише 24 Канал із посиланням на VG.
Дивіться також Проросійські хакери атакували водосховище у Норвегії
Що відомо про окупанта, що намагався втекти з Росії?
Адвокат Тронд П. Біті у коментарі виданню запевнив, що чоловік був російським солдатом. Він перебував в Україні й ухвалив рішення більше не брати участь у подальших бойових діях – він обрав шлях до Норвегії.
Він використав засоби зв’язку в певному місці, а далі пішов пішки. Це були моральні міркування, які змусили його ухвалити рішення у певний момент,
– пояснив адвокат.
Прикордонна річка Гренсе Якобсельв в регіоні Фіннмарк / Фото VG
За даними видання, перетин був помічений прикордонними військами, які одразу повідомили правоохоронцям. Водночас поліція Фіннмарка не надала інформації про особу, походження чи мотив чоловіка.
Прокурорка Анья Міккельсен Індбйор відмовилася коментувати слова адвоката Біті. Відомо, що чоловік підозрюється у перетині кордону поза офіційним пунктом пропуску.
Окупанти, які відмовляються воювати проти України
На Торецькому напрямку воїни з бригади "Хижак" захопили окупанта, який просив український дрон його не вбивати, той змилувався над ним і вивів у полон. Окупантом виявися 43-річний Андрій з Казані.
На Покровському напрямку російський окупант побачив над собою український дрон і почав подавати сигнали про допомогу – він добровільно здався у полон. Загарбником виявився 24-річний житель Самарської області. Він відкрито говорив з українськими військовими та запевняв, що не був готовий воювати, а йти на передову "його змусили".
На Запорізькому напрямку росіяни завдали вогневого удару по своєму солдату, який намагався втекти до позицій 65 окремої механізованої бригади ЗСУ, щоб здатися в полон.