Про це пише 24 Канал із посиланням на VG.

Що відомо про окупанта, що намагався втекти з Росії?

Адвокат Тронд П. Біті у коментарі виданню запевнив, що чоловік був російським солдатом. Він перебував в Україні й ухвалив рішення більше не брати участь у подальших бойових діях – він обрав шлях до Норвегії.

Він використав засоби зв’язку в певному місці, а далі пішов пішки. Це були моральні міркування, які змусили його ухвалити рішення у певний момент,

– пояснив адвокат.

Прикордонна річка Гренсе Якобсельв в регіоні Фіннмарк / Фото VG

За даними видання, перетин був помічений прикордонними військами, які одразу повідомили правоохоронцям. Водночас поліція Фіннмарка не надала інформації про особу, походження чи мотив чоловіка.

Прокурорка Анья Міккельсен Індбйор відмовилася коментувати слова адвоката Біті. Відомо, що чоловік підозрюється у перетині кордону поза офіційним пунктом пропуску.

Окупанти, які відмовляються воювати проти України