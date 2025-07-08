Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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Росіяни заявляють, що "своїх не кидають", але насправді можуть навіть вбити

Росіяни завдали вогневого удару по своєму солдату, який намагався втекти до позицій 65 окремої механізованої бригади ЗСУ, щоб здатися в полон. На Запорізькому напрямку російські військові не відпустили воїни, який, піднявши руки, біг за українським дроном. Так окупанти ліквідували власного бійця за допомогою боєприпасів, скинутих з БпЛА.

Російський солдат намагався уникати вибухів, але один зі скидів все ж у нього влучив. Окупант отримав осколкові поранення та загинув, не дійшовши до українських позицій.

Російські військові вкотре підтвердили, що їхня армія цинічна та не має нічого спільного з людяністю, а гасло "Своіх нє бросаєм" є нічим більшим, ніж брехнею. Вони готові перетворити на "гарматне м'ясо" навіть своїх товаришів.

Росіяни обстріляли свого солдата, який втікав у полон: відео

До слова, російська армія не шкодує своїх солдатів навіть після того, як звільнила їх з полону ЗСУ. Деякі з окупантів, які повернулися до Росії, додому так і не потрапили. Замість реабілітації чи відпустки їх знову відправили до бойових частин та кидають у штурми. Журналісти та правозахисники в Росії масово отримують відповідні скарги від звільнених росіян і їхніх родичів.