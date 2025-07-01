Замість реабілітації чи відпустки окупантів оперативно відправили назад до частин, а хтось уже знову вимушений іти у штурми. Про це у вівторок, 1 липня, розповіли в проєкті "Хочу жити" з посиланням на розслідування The Insider, передає 24 Канал.

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Після полону – знову на фронт

Після серії обмінів військовополоненими російська влада відвезла частину солдат на "фільтрацію" в Підмосков'я, а когось одразу розвернули в бік передової. Журналісти та правозахисники масово отримують скарги про це від звільнених росіян і їхніх родичів.

Був обмін, у нього включили нашого друга. Він повинен був повернутися додому. Як я зрозуміла, на середині шляху автобус просто розвернули – вони поїхали назад на фронт,

– розповідає росіянка.

Як росіян відправляють на війну після повернення з полону: дивіться відео

У "Хочу жити" наголошують – якщо Україна справді бореться за кожного свого громадянина в російських катівнях, то Росія повертає своїх винятково для повторного "використання як гарматного м'яса". Героями окупантів виставляють лише під час "показухи на камеру" в перші хвилини після обміну.

Нагадаємо, що серед переданих Україні під час репатріації тіл загиблих виявили рештки щонайменше 20 російських солдатів. Це могли зробити навмисно, аби збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою експертів.