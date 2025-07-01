Відео із "зізнаннями" білоруса в понеділок, 30 червня, опублікував проєкт "Хочу жити", передає 24 Канал. Він добровільно здався українським солдатам, аби врятуватися.

Дивіться також Росіяни обіцяли роботу в тилу: під Торецьком ЗСУ взяли в полон ще одного найманця з Китаю

Що розповів полонений білорус

До армії країни-агресорки Ігор, 1994 року народження, потрапив "добровільно" після погроз депортацією з Росії із забороною в'їзду на 10 років.

Спершу його відправили служити нібито в тил – у батарею ППО 83-го полку, однак згодом закинули у Вовчанськ, де білорус буквально ходив по трупах "побратимів".

Я просто о**гівав. Поки дійшов до цього міста, побачив стільки російських наших солдатів лежить мертвими… Один на одному…

– згадує "Студент".

У своєму підрозділі він пережив справжнє рабство – здирництво за невідправлення у штурм, сидіння в ямі за відмову платити у "спільну касу". Ігор скаржиться на ставлення до іноземців, яким не передбачено ні нагород, ні відпусток.

Так він білорус, він г**дон... Ми його зараз е**ем на**й... Кому він потрібен, його ніхто шукати не буде,

– цитує російських командирів.

"Обнулити" чоловіка вирішили після скарги його матері в прокуратуру на командира Віктора Крупінського з позивним "Круп'є".

Ігоря перевели в піхоту 82-го гвардійського мотострілецького полку та призначили в штурмову групу. За його словами, з іноземцями та пораненими так чинили часто, аби позбутися.

Історія полоненого білоруса, що воював за росіян: дивіться відео

(Обережно, 18+! Присутня нецензурна лексика)

Нагадаємо, раніше взятий у полон на Покровському напрямку росіянин Денис Ярмак розповів, що воював заради закриття кредитів. Окупантів відправляли в бій без підготовки, лякали неправдивими розповідями про "вбивства дітей і пенсіонерів", а командування брехало про зайняті позиції.