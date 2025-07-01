Видео с "признаниями" белоруса в понедельник, 30 июня, опубликовал проект "Хочу жить", передает 24 Канал. Он добровольно сдался украинским солдатам, чтобы спастись.

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Что рассказал пленный белорус

В армию страны-агрессора Игорь, 1994 года рождения, попал "добровольно" после угроз депортацией из России с запретом въезда на 10 лет.

Сначала его отправили служить якобы в тыл – в батарею ПВО 83-го полка, однако впоследствии забросили в Волчанск, где белорус буквально ходил по трупам "собратьев".

Я просто о**гивал, пока дошел до этого города, увидел столько российских наших солдат лежит мертвыми... Один на одном..

– вспоминает "Студент".

В своем подразделении он пережил настоящее рабство – вымогательство за неотправку в штурм, сидение в яме за отказ платить в "общую кассу". Игорь жалуется на отношение к иностранцам, которым не предусмотрено ни наград, ни отпусков.

Да он белорус, он г**дон... Мы его сейчас е**ем на**й... Кому он нужен, его никто искать не будет,

– цитирует российских командиров.

"Обнулить" мужчину решили после жалобы его матери в прокуратуру на командира Виктора Крупинского с позывным "Крупье".

Игоря перевели в пехоту 82-го гвардейского мотострелкового полка и назначили в штурмовую группу. По его словам, с иностранцами и ранеными так поступали часто, чтобы избавиться.

История пленного белоруса, воевавшего за россиян: смотрите видео

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Напомним, ранее взятый в плен на Покровском направлении россиянин Денис Ярмак рассказал, что воевал ради закрытия кредитов. Оккупантов отправляли в бой без подготовки, пугали ложными рассказами об "убийствах детей и пенсионеров", а командование врало о занятых позициях.