Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на VG.
Что известно об оккупанте, что пытался сбежать из России?
Адвокат Тронд П. Бити в комментарии изданию заверил, что человек был российским солдатом. Он находился в Украине и принял решение больше не участвовать в дальнейших боевых действиях – он выбрал путь в Норвегию.
Он использовал средства связи в определенном месте, а дальше пошел пешком. Это были моральные соображения, которые заставили его принять решение в определенный момент,
– объяснил адвокат.
Пограничная река Гренсе Якобсельв в регионе Финнмарк / Фото VG
По данным издания, пересечение было замечено пограничными войсками, которые сразу сообщили правоохранителям. В то же время полиция Финнмарка не предоставила информации о личности, происхождении или мотиве мужчины.
Прокурор Анья Миккельсен Индбйор отказалась комментировать слова адвоката Бити. Известно, что мужчина подозревается в пересечении границы вне официального пункта пропуска.
Оккупанты, которые отказываются воевать против Украины
На Торецком направлении воины из бригады "Хищник" захватили оккупанта, который просил украинский дрон его не убивать, тот смилостивился над ним и вывел в плен. Оккупантом оказался 43-летний Андрей из Казани.
На Покровском направлении российский оккупант увидел над собой украинский дрон и начал подавать сигналы о помощи – он добровольно сдался в плен. Захватчиком оказался 24-летний житель Самарской области. Он открыто говорил с украинскими военными и уверял, что не был готов воевать, а идти на передовую "его заставили".
На Запорожском направлении россияне нанесли огневой удар по своему солдату, который пытался убежать к позициям 65 отдельной механизированной бригады ВСУ, чтобы сдаться в плен.