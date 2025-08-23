Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на VG.

Что известно об оккупанте, что пытался сбежать из России?

Адвокат Тронд П. Бити в комментарии изданию заверил, что человек был российским солдатом. Он находился в Украине и принял решение больше не участвовать в дальнейших боевых действиях – он выбрал путь в Норвегию.

Он использовал средства связи в определенном месте, а дальше пошел пешком. Это были моральные соображения, которые заставили его принять решение в определенный момент,

– объяснил адвокат.

Пограничная река Гренсе Якобсельв в регионе Финнмарк / Фото VG

По данным издания, пересечение было замечено пограничными войсками, которые сразу сообщили правоохранителям. В то же время полиция Финнмарка не предоставила информации о личности, происхождении или мотиве мужчины.

Прокурор Анья Миккельсен Индбйор отказалась комментировать слова адвоката Бити. Известно, что мужчина подозревается в пересечении границы вне официального пункта пропуска.

Оккупанты, которые отказываются воевать против Украины