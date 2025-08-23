Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, который настаивает на ужесточении антироссийских санкций, выступил с новым заявлением. Он считает, что Россию могут признать государством-спонсором терроризма, из-за похищения украинских детей.

Грэм подчеркнул, что его угроза может быть реализована, если Москва не вернет похищенных украинских детей. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал в эфире 24 Канала, какие последствия возможны для России, если страну признают спонсором терроризма.

К теме Каталог похищенных Россией детей и камеры для пыток: интервью с руководительницей GLOBSEC

Какие последствия для России, если ее признают государством-спонсором терроризма?

"Это "ядерный удар" по российской экономике и удар сокрушительный, ведь Россия значительно серьезнее интегрирована в мировой порядок по сравнению с КНДР, которая была признана государством-спонсором терроризма", – подчеркнул политтехнолог.

Загородний отметил, что каждый гражданин России за рубежом будет подозреваемый в том, что он имеет отношение к терроризму. Также каждый платеж в Россию и из России будет рассматриваться как возможное финансирование терроризма.

Поэтому для России – это конец. США санкции могут ввести, а потом могут отменить.

Признание страны – спонсором терроризма США, признав страну – спонсором терроризма, могут ввести против нее, в частности, такие ограничения: дополнительные санкции; ограничить или запретить продажу оружия, товаров и технологий двойного назначения; заблокировать экономическую помощь; отменить дипломатический иммунитет с представителей государства, которое признали спонсором терроризма; жертвы терактов и их семьи могут обращаться в суды США, чтобы получить возмещение убытков с государствва-спонсора терроризма.



Например, Куба стала государством-спонсором в 1982 году из-за того, что поддерживала революционные движения, в частности, в Африке. Таким образом она помогала Советскому Союзу.

Прошло уже 45 лет, уже нет Советского Союза, Фиделя Кастро (глава Кубы – 24 Канал), никто уже социализм не строит. А Куба до сих пор под санкциями как спонсор терроризма, (США несколько раз лишало Кубу этого статуса, а потом возвращала его. – 24 Канал),

– подчеркнул он.

Если в отношении России будет принято такое решение Государственным департаментом США, то это реальная катастрофа для России. И хорошо, что в США начали об этом говорить, потому что, по его мнению, россияне уже "наработали" на статус спонсора терроризма.

Однако нельзя стопроцентно утверждать, пойдут ли США на такой шаг, или нет. Поэтому Украина, по его мнению, должна осознавать, что конкретные санкции необходимо накладывать ей самой,

– пояснил Тарас Загородний.

Политтехнолог добавил, уничтожив "Силу Сибири", порты Балтийских морей, можно уже ничего не делать. Потому что сейчас Россию объединяют нефтепроводы, газопроводы, авиация и тому подобное. А если начнет распадаться единое экономическое пространство, то можно будет уже обойтись без предоставления России статуса спонсор терроризма.

Что известно о возможности признать Россию – спонсором терроризма?