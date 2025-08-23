Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який наполягає на посиленні антиросійських санкцій, виступив з новою заявою. Він вважає, що Росію можуть визнати державою-спонсором тероризму, через викрадення українських дітей.

Грем наголосив, що його погроза може бути реалізована, якщо Москва не поверне викрадених українських дітей. Політтехнолог Тарас Загородній розповів в ефірі 24 Каналу, які наслідки можливі для Росії, якщо країну визнають спонсором тероризму.

До теми Каталог викрадених Росією дітей і камери для тортур: інтерв'ю з керівницею GLOBSEC

Які наслідки для Росії, якщо її визнають державою-спонсором тероризму?

"Це "ядерний удар" по російській економіці і удар нищівний, адже Росія значно серйозніше інтегрована у світовий порядок порівняно з КНДР, яку було визнано державою-спонсором тероризму", – підкреслив політтехнолог.

Загородній наголосив, що кожний громадянин Росії за кордоном буде підозрюваний в тому, що він має відношення до тероризму. Також кожний платіж в Росію та з Росії розглядатиметься як можливе фінансування тероризму.

Тому для Росії – це кінець. США санкції можуть запровадити, а потім можуть скасувати.

Визнання країни – спонсором тероризму США, визнавши країну – спонсором тероризму, можуть запровадити проти неї, зокрема, такі обмеження: додаткові санкції; обмежити або заборонити продаж зброї, товарів та технологій подвійного призначення; заблокувати економічну допомогу; скасувати дипломатичний імунітет з представників держави, яку визнали спонсором тероризму; жертви терактів та їхні родини можуть звертатися до судів США, щоб отримати відшкодування збитків від держави-спонсору тероризму.



Наприклад, Куба стала державою-спонсором у 1982 році через те, що підтримувала революційні рухи, зокрема, в Африці. В такий спосіб вона допомагала Радянському Союзу.

Минуло вже 45 роки, вже немає Радянського Союзу, Фіделя Кастро (очільник Куби – 24 Канал), ніхто вже соціалізм не будує. А Куба досі під санкціями як спонсор тероризму, (США декілька разів позбавляло Кубу цього статусу, а потім повертала його. – 24 Канал),

– наголосив він.

Якщо щодо Росії буде ухвалено таке рішення Державним департаментом США, то це реальна катастрофа для Росії. І добре, що у США почали про це говорити, тому що, на його думку, росіяни вже "напрацювали" на статус спонсора тероризму.

Проте не можна стовідсотково стверджувати, чи підуть США на такий крок, чи ні. Тому Україна, на його думку, має усвідомлювати, що конкретні санкції необхідно накладати їй самій,

– пояснив Тарас Загородній.

Політтехнолог додав, знищивши "Силу Сибіру", порти Балтійських морів, можна вже нічого не робити. Тому що зараз Росію об'єднують нафтогони, газогони, авіація тощо. А якщо почне розпадатися єдиний економічний простір, то можна буде вже обійтись без надання Росії статусу спонсор тероризму.

Що відомо про можливість визнати Росію – спонсором тероризму?