Рождаемость в Украине с начала вторжения существенно сократилась

Война России против Украины уносит жизни наших земляков. Кроме того, она повлияла на рождаемость. По имеющимся данным, она сократилась на четверть.

По имеющимся данным, за первые шесть месяцев 2023 года на свет появилось 96 755 детей в Украине. Из них 47 129 девочек, а также 49 626 мальчиков.

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Рождаемость сократилась более чем на четверть

Как отмечают в Опендатаботе, за соответствующий период в 2021 году этот показатель был выше на 28%. Тогда родилось 135 079 маленьких украинцев. Также этот показатель ниже, чем за аналогичный период в 2022 году.

Справедливости ради следует отметить, что показатель рождаемости в Украине продолжает падать. Снижение фиксируют с 2013 года примерно на 7% в год. Впрочем, самое полномасштабное вторжение России стало причиной пика падения показателей.

Следует понимать, что это самый большой спад рождаемости с 1991 года. Заметим, что предыдущий антипик также был связан с войной. В 2015 году фиксировали падение рождаемости на 12%

Добавим, что средний месячный показатель рождаемости в 2023 году – 16,1 тысячи детей. Если сравнивать с предыдущими годами до войны, то тогда насчитывали от 21 до 23 тысяч новорожденных ежемесячно.



Рождаемость с годами только падает / Инфографика Опендатабот

В последние годы на свет появляется больше мальчиков, чем девочек. Правда, разница не слишком существенна: 51% против 49%.

Обратим внимание, что до 24 февраля 2022 года пик рождаемости приходился на июль. В прошлом году и в 2023 году – на март.

Сколько в Украине проживает людей

Весной данным поделившимся в Фонде народонаселения ООН сделали подсчеты. Согласно им, по состоянию на 2023 год в нашей стране проживает 36,7 миллиона человек.

Отчет Фонда свидетельствует о том, что на территории нашего государства проживают:

64,6% людей в возрасте от 15 до 64 лет;

20,2% людей старше 65 лет;

15,2% граждан в возрасте до 14 лет.

Кроме того, данные ООН свидетельствуют, что женщины в Украине в среднем живут дольше мужчин на 10 лет. Речь идет о 78 и 68 годах соответственно.