Народжуваність в Україні від початку вторгнення суттєво скоротилася

Війна Росії проти України забирає життя наших земляків. Крім того, вона вплинула на народжуваність. За наявними даними, вона скоротилася на чверть.

За наявними даними, за перші шість місяців 2023 року на світ з'явилося 96 755 дітей в Україні. З них – 47 129 дівчаток, а також 49 626 хлопчиків.

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Народжуваність скоротилася на понад чверть

Як зазначають в Опендатабот, за відповідний період 2021 року цей показник був вищим на 28%. Тоді народилося 135 079 маленьких українців. Також цей показник нижчий, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Задля справедливості слід зауважити, що показник народжуваності в Україні продовжує падати. Зниження фіксують з 2013 року приблизно на 7% на рік. Втім, саме повномасштабне вторгнення Росії стало причиною піка падіння показників.

Слід розуміти, що це найбільший спад народжуваності з 1991 року. Зауважимо, що попередній антипік також був пов'язаний з війною. У 2015 році фіксували падіння народжуваності на 12%.

Додамо, що середній місячний показник народжуваності у 2023 році – 16,1 тисячі дітей. Якщо порівнювати з попередніми роками до великої війни, то тоді налічували від 21 до 23 тисяч новонароджених щомісячно.



Народжуваність з роками лише падає / Інфографіка Опендатабот

Останніми роками на світ з'являється більше хлопчиків, а не дівчаток. Правда, різниця не надто суттєва: 51% проти 49%.

Звернемо увагу, що до 24 лютого 2022 року пік народжуваності припадав на липень. Натомість торік й у 2023 році – на березень.

Скільки в Україні проживає людей

Навесні даними поділилися у Фонді народонаселення ООН зробили підрахунки. Згідно з ними, станом на 2023 рік у нашій країні мешкає 36,7 мільйона осіб.

Звіт Фонду свідчить про те, що на території нашої держави мешкають:

64,6% людей віком від 15 до 64 років;

20,2% людей віком понад 65 років;

15,2% громадян віком до 14 років.

Крім того, дані ООН свідчать, що жінки в Україні в середньому живуть довше за чоловіків на 10 років. Мовиться про 78 та 68 років відповідно.