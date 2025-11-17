Сбор на автомобиль для 46 ОДШБр: кто стал победителем розыгрыша iPhone 16

Шеф-редактор Анастасия Зазуляк и редакция сайта 24 Канала собирала средства на машину военным. За донат можно было выиграть iPhone 16.

17 ноября стал известен победитель, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина закажет 100 французских истребителей Rafale: когда их можно получить

Кто выиграл iPhone 16, приняв участие в сборе для ВСУ?

Каждый, кто внес 200 гривен и более, автоматически стал участником розыгрыша iPhone 16 256GB.

Победителем стала Мария из Львова. Она задонатила на сбор 500 гривен.

Определение победителя розыгрыша iPhone 16: смотрите видео

Результаты розыгрыша / Фото 24 Канала

Напомним, что сбор средств продолжался на машину для 46 отдельной десантно-штурмовой бригады. Целью сбора было 350 000 гривен.

Впоследствии будет еще один сбор на ВСУ и возможности выиграть новенький телефон.

Что известно о сборах Фонда 24?