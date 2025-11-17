Сбор на автомобиль для 46 ОДШБр: кто стал победителем розыгрыша iPhone 16
- Победителем розыгрыша iPhone 16 от сайта 24 Канала стала Мария из Львова, которая задонатила 500 гривен.
- Сбор средств проводился на автомобиль для 46 отдельной десантно-штурмовой бригады с целью собрать 350 000 гривен.
Шеф-редактор Анастасия Зазуляк и редакция сайта 24 Канала собирала средства на машину военным. За донат можно было выиграть iPhone 16.
17 ноября стал известен победитель, передает 24 Канал.
Кто выиграл iPhone 16, приняв участие в сборе для ВСУ?
Каждый, кто внес 200 гривен и более, автоматически стал участником розыгрыша iPhone 16 256GB.
Победителем стала Мария из Львова. Она задонатила на сбор 500 гривен.
Определение победителя розыгрыша iPhone 16: смотрите видео
Напомним, что сбор средств продолжался на машину для 46 отдельной десантно-штурмовой бригады. Целью сбора было 350 000 гривен.
Впоследствии будет еще один сбор на ВСУ и возможности выиграть новенький телефон.
Что известно о сборах Фонда 24?
Уже более 10 лет Фонд 24 активно помогает украинской армии бороться с Россией: неравнодушные украинцы помогают закрывать сборы, а команда направляет на фронте вещи, которые так необходимы нашим защитникам.
Благодаря этому удалось закрыть уже более 200 сборов. Общая сумма – более 102 миллионов гривен.
Сейчас на странице Фонда 24 вы можете найти еще 3 незакрытые сборы и присоединиться к доброму делу.