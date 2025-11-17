17 ноября стал известен победитель, передает 24 Канал.

Кто выиграл iPhone 16, приняв участие в сборе для ВСУ?

Каждый, кто внес 200 гривен и более, автоматически стал участником розыгрыша iPhone 16 256GB.

Победителем стала Мария из Львова. Она задонатила на сбор 500 гривен.

Определение победителя розыгрыша iPhone 16: смотрите видео

Результаты розыгрыша / Фото 24 Канала

Напомним, что сбор средств продолжался на машину для 46 отдельной десантно-штурмовой бригады. Целью сбора было 350 000 гривен.

Впоследствии будет еще один сбор на ВСУ и возможности выиграть новенький телефон.

Что известно о сборах Фонда 24?