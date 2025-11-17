17 листопада став відомий переможець, передає 24 Канал.
Дивіться також Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale: коли їх можна отримати
Хто виграв iPhone 16, взявши участь у зборі для ЗСУ?
Кожен, хто задонав 200 гривень і більше, автоматично став учасником розіграшу iPhone 16 256GB.
Переможцем стала Марія зі Львова. Вона задонатила на збір 500 гривень.
Визначення переможця розіграшу iPhone 16: дивіться відео
Результати розіграшу / Фото 24 Каналу
Нагадаємо, що збір коштів тривав на автівку для 46 окремої десантно-штурмової бригади. Метою збору було 350 000 гривень.
Згодом буде ще один збір на ЗСУ і можливості виграти новенький телефон.
Що відомо про збори Фонду 24?
Вже більше ніж 10 років Фонд 24 активно допомагає українській армії боротися з Росією: небайдужі українці допомагають закривати збори, а команда надсилає на фронті речі, які так необхідні нашим захисникам.
Завдяки цьому вдалося закрити вже понад 200 зборів. Загальна сума – понад 102 мільйони гривень.
Наразі на сторінці Фонду 24 ви можете знайти ще 3 незакриті збори та долучитися до доброї справи.