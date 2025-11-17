17 листопада став відомий переможець, передає 24 Канал.

Хто виграв iPhone 16, взявши участь у зборі для ЗСУ?

Кожен, хто задонав 200 гривень і більше, автоматично став учасником розіграшу iPhone 16 256GB.

Переможцем стала Марія зі Львова. Вона задонатила на збір 500 гривень.

Визначення переможця розіграшу iPhone 16: дивіться відео

Результати розіграшу / Фото 24 Каналу

Нагадаємо, що збір коштів тривав на автівку для 46 окремої десантно-штурмової бригади. Метою збору було 350 000 гривень.

Згодом буде ще один збір на ЗСУ і можливості виграти новенький телефон.

Що відомо про збори Фонду 24?