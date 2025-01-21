Гегемон теряет влияние? Из США повеяло неуверенностью

Речь Марко Рубио перед голосованием в профильном комитете Сената относительно его назначения на должность Государственного секретаря США довольно знаковая, хотя и лаконичная.

США делают упор на эгоистическом интересе

Она содержала в себе несколько ключевых месседжей, которые будут в основе внешней политики США при 47-м президенте – Дональде Трампе. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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1. Мировой порядок, который США строили с 1945 года, устарел. Больше выгоды (особенно в последние 35 лет) от него получают враги США, а не собственно США и их граждане.

2. Урезание суверенитета, особенно в последние 35 лет – это ошибка.

3. Надо строить новый мировой порядок.

4. В рамках построения нового мирового порядка США будут руководствоваться узким эгоистическим интересом, а не интересами системы.

5. Защита прав человека важна, но это не единственный (и не ключевой) приоритет для США.

6. США могущественны, но не всемогущи. То есть под себя переделать мир никто не будет пытаться.

Будем надеяться, что в команде 47-го президента не забудут, что даже с точки зрения эгоистического интереса США Вашингтону выгодно держать баланс сил в ключевых регионах Евразии и бороться с государствами квартета хаоса.

Также от соответствующих идей веет неуверенностью США в себе. То есть гегемон уже не может давать другим различные блага типа безопасности, торговли и различной нормы взаимодействия так, как это было раньше. Поэтому и упор на эгоистическом интересе и на "могущественные, но не всемогущие".

Одним словом – наблюдаем.