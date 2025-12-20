Русский как второй официальный в определенных регионах и школах: сколько украинцев согласны на такое

Большинство людей в Украине согласны – в нашем государстве должен быть только один язык. Однако некоторые предпочли бы видеть русский язык региональным или даже изучать его в школах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Гимн Одессы впервые публично зазвучал на украинском языке

Сколько украинцев хотели бы изучать русский язык в школах?

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, который работает в этом центре с 2008 года, рассказал о настроениях украинцев. Журналисты спросили, сколько украинцев убеждены, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине.

Есть те, кто спекулирует на этой теме внутри страны, и Россия продолжает привносить манипуляции. Относительно языковой политики – здесь, как говорят, "дьявол кроется в деталях". Если говорить о статусе русского языка, то 66% украинцев отвечают, что единственным государственным языком должен быть именно украинский. 24% считают, что русский можно сделать вторым официальным в отдельных регионах, хотя большинство не хотело бы видеть русский официальным именно в своем регионе,

– ответил социолог.

С начала полномасштабной войны более половины респондентов говорят, что русский язык не нужно изучать в школах вообще.

Остается 38%, которые считают, что русский язык надо в какой-то степени изучать в школах – для расширения кругозора или чтобы знать язык нашего врага или потому, что в Украине многие говорят на русском языке. Это довольно большая доля,

– акцентировал Грушецкий.

Мягкая или жесткая украинизация?

Социолог привел детали эксперимента, который проводили в этом году. Он заключался в том, что украинцам зачитывали детали различных языковых политик.

"Более половины украинцев готовы поддержать вариант и жесткой украинизации, и мягкой украинизации, и даже скрытой русификации. Нашей задачей было увидеть, какая языковая политика ведет к общественному консенсусу. И наиболее консенсусной оказалась мягкая украинизация", – сказал он.

Справка. Мягкая украинизация предусматривает, что украинский является единственным государственным официальным языком и единственным языком в сфере обучения. Она формирует условия для создания и распространения контента на украинском. Однако в отношении русского языка в быту нет принуждения.

Это такой очень толерантный вариант, на него согласна абсолютное большинство, около 90% украинцев. И в целом, и среди различных языковых и региональных групп. Если мы будем двигаться в таком ключе, это будет поддержано обществом без провоцирования различных конфликтных ситуаций,

– уточнил Антон Грушецкий.

Также он высказался об эволюции во взглядах наших граждан в течение последних 15 – 20 лет. Раньше значительная часть украинцев хотела видеть русский вторым государственным. А теперь эти люди согласны, чтобы украинский был единственным государственным.