Російська як друга офіційна в певних регіонах і школах: скільки українців згодні на таке
- Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження щодо російської мови.
- Соціологи розповіли, що більшість опитуваних за те, щоб українська була єдиною державною.
Більшість людей в Україні згодна – в нашій державі має бути тільки одна мова. Проте дехто волів би бачити російську мову регіональною чи навіть вивчати її в школах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Скільки українців хотіли би вивчати російську мову в школах?
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, який працює в цьому центрі з 2008 року, розповів про настрої українців. Журналісти запитали, скільки українців переконані, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні.
Є ті, хто спекулює на цій темі всередині країни, і Росія продовжує привносити маніпуляції. Стосовно мовної політики – тут, як кажуть, "диявол криється в деталях". Якщо говорити про статус російської мови, то 66% українців відповідають, що єдиною державною мовою має бути саме українська. 24% вважають, що російську можна зробити другою офіційною в окремих регіонах, хоча більшість не хотіла б бачити російську офіційною саме в своєму регіоні,
– відповів соціолог.
З початку повномасштабної війни більше половини респондентів кажуть, що російську мову не потрібно вивчати в школах узагалі.
Залишається 38%, які вважають, що російську мову треба в якійсь мірі вивчати в школах – для розширення кругозору або щоб знати мову нашого ворога чи тому, що в Україні багато хто розмовляє російською мовою. Це доволі велика частка,
– акцентував Грушецький.
Лагідна чи жорстка українізація?
Соціолог навів деталі експерименту, який проводили цьогоріч. Він полягав у тому, що українцям зачитували деталі різних мовних політик.
"Більше половини українців готові підтримати варіант і жорсткої українізації, і м'якої українізації, і навіть прихованої русифікації. Нашим завданням було побачити, яка мовна політика веде до суспільного консенсусу. І найбільш консенсусною виявилася лагідна українізація", – сказав він.
Довідка. Лагідна українізація передбачає, що українська є єдиною державною офіційною мовою та єдиною мовою в сфері навчання. Вона формує умови для створення і поширення контенту українською. Проте щодо російської мови в побуті немає примусу.
Це такий дуже толерантний варіант, на нього згодна абсолютна більшість, близько 90% українців. І в цілому, і серед різних мовних і регіональних груп. Якщо ми будемо рухатись в такому ключі, це буде підтримано суспільством без провокування різних конфліктних ситуацій,
– уточнив Антон Грушецький.
Також він висловився про еволюцію в поглядах наших громадян протягом останніх 15 – 20 років. Раніше значна частка українців хотіла бачити російську другою державною. А тепер ці люди згодні, щоб українська була єдиною державною.