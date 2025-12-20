Російська як друга офіційна в певних регіонах і школах: скільки українців згодні на таке

Більшість людей в Україні згодна – в нашій державі має бути тільки одна мова. Проте дехто волів би бачити російську мову регіональною чи навіть вивчати її в школах.

Скільки українців хотіли би вивчати російську мову в школах?

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, який працює в цьому центрі з 2008 року, розповів про настрої українців. Журналісти запитали, скільки українців переконані, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні.

Є ті, хто спекулює на цій темі всередині країни, і Росія продовжує привносити маніпуляції. Стосовно мовної політики – тут, як кажуть, "диявол криється в деталях". Якщо говорити про статус російської мови, то 66% українців відповідають, що єдиною державною мовою має бути саме українська. 24% вважають, що російську можна зробити другою офіційною в окремих регіонах, хоча більшість не хотіла б бачити російську офіційною саме в своєму регіоні,

– відповів соціолог.

З початку повномасштабної війни більше половини респондентів кажуть, що російську мову не потрібно вивчати в школах узагалі.

Залишається 38%, які вважають, що російську мову треба в якійсь мірі вивчати в школах – для розширення кругозору або щоб знати мову нашого ворога чи тому, що в Україні багато хто розмовляє російською мовою. Це доволі велика частка,

– акцентував Грушецький.

Лагідна чи жорстка українізація?

Соціолог навів деталі експерименту, який проводили цьогоріч. Він полягав у тому, що українцям зачитували деталі різних мовних політик.

"Більше половини українців готові підтримати варіант і жорсткої українізації, і м'якої українізації, і навіть прихованої русифікації. Нашим завданням було побачити, яка мовна політика веде до суспільного консенсусу. І найбільш консенсусною виявилася лагідна українізація", – сказав він.

Довідка. Лагідна українізація передбачає, що українська є єдиною державною офіційною мовою та єдиною мовою в сфері навчання. Вона формує умови для створення і поширення контенту українською. Проте щодо російської мови в побуті немає примусу.

Це такий дуже толерантний варіант, на нього згодна абсолютна більшість, близько 90% українців. І в цілому, і серед різних мовних і регіональних груп. Якщо ми будемо рухатись в такому ключі, це буде підтримано суспільством без провокування різних конфліктних ситуацій,

– уточнив Антон Грушецький.

Також він висловився про еволюцію в поглядах наших громадян протягом останніх 15 – 20 років. Раніше значна частка українців хотіла бачити російську другою державною. А тепер ці люди згодні, щоб українська була єдиною державною.