Про це повідомила одеська журналістка Катерина Берендакова, передає 24 Канал. Відповідне відео вона опублікувала у своїх соціальних мережах.
Що відомо про гімн українською?
На відео, яке журналістка опублікувала у тредс, звучить пісня "У Чорного моря" Леоніда Утьосова в українському перекладі.
Вперше в Одесі лунає гімн міста українською мовою. Одеса нарешті стає українським містом,
– написала Берендакова.
В Одесі заграв гімн українською: дивіться відео
Раніше, 19 листопада, Одеська міська рада ухвалила нову редакцію Статуту територіальної громади. Згідно з рішенням депутатів, офіційним гімном Одеси стала композиція "Край Чорного моря" на слова Семена Кірсанова та музику Модеста Табачникова в українському перекладі Сергія Осоки. Мелодія відома за піснею Леоніда Утьосова.
До цього з 2011 року гімном міста була "Пісня про Одесу" російською мовою – арія з оперети "Біла акація" на музику Ісаака Дунаєвського. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну композицію виконували без слів.
Слова гімну та офіційне відео
Текст:
Те місто я бачив не раз уві сні,
Грайливе, солоне, ігристе,
Край Чорного моря відкрилось мені
В квітучих акаціях місто Край Чорного моря!
Те море, в якому я плив і тонув,
Той берег, ясний і погожий.
Повітрям, яке у дитинстві вдихнув,
Напитися й досі не можу.
Край Чорного моря!
Повік не забуду бульвар і маяк,
вогні пароплавів, як свічі,
і лавку, де ми, о кохана моя,
поглянули вперше у вічі –
Край Чорного моря!
Земля, до якої мій друг-одесит
тулився, обпалений боєм.
В зажурі над ним Батьківщина стоїть,
і назване місто героєм –
Край Чорного моря!
Життя зостається прекрасним завжди,
Грайливе, солоне, іскристе.
І нас щовесни повертає сюди,
В Одесу, у сонячне місто.
Край Чорного моря!
Офіційний гімн Одеси: дивіться відео
Мовні скандали в Одесі
Клуб Palladium в Одесі тимчасово закрили через відтворення російської музики, забороненої на території, визнаній зоною бойових дій.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розпорядився провести перевірку та забезпечити дотримання законодавства про державну мову й воєнний стан.
Також в Одесі вчителька історії викладала російською мовою і поширювала антидержавні наративи.