Про це повідомила одеська журналістка Катерина Берендакова, передає 24 Канал. Відповідне відео вона опублікувала у своїх соціальних мережах.

Що відомо про гімн українською?

На відео, яке журналістка опублікувала у тредс, звучить пісня "У Чорного моря" Леоніда Утьосова в українському перекладі.

Вперше в Одесі лунає гімн міста українською мовою. Одеса нарешті стає українським містом,

– написала Берендакова.

В Одесі заграв гімн українською: дивіться відео

Раніше, 19 листопада, Одеська міська рада ухвалила нову редакцію Статуту територіальної громади. Згідно з рішенням депутатів, офіційним гімном Одеси стала композиція "Край Чорного моря" на слова Семена Кірсанова та музику Модеста Табачникова в українському перекладі Сергія Осоки. Мелодія відома за піснею Леоніда Утьосова.

До цього з 2011 року гімном міста була "Пісня про Одесу" російською мовою – арія з оперети "Біла акація" на музику Ісаака Дунаєвського. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну композицію виконували без слів.

Слова гімну та офіційне відео

Текст:

Те місто я бачив не раз уві сні,

Грайливе, солоне, ігристе,

Край Чорного моря відкрилось мені

В квітучих акаціях місто Край Чорного моря!

Те море, в якому я плив і тонув,

Той берег, ясний і погожий.

Повітрям, яке у дитинстві вдихнув,

Напитися й досі не можу.

Край Чорного моря!

Повік не забуду бульвар і маяк,

вогні пароплавів, як свічі,

і лавку, де ми, о кохана моя,

поглянули вперше у вічі –

Край Чорного моря!

Земля, до якої мій друг-одесит

тулився, обпалений боєм.

В зажурі над ним Батьківщина стоїть,

і назване місто героєм –

Край Чорного моря!

Життя зостається прекрасним завжди,

Грайливе, солоне, іскристе.

І нас щовесни повертає сюди,

В Одесу, у сонячне місто.

Край Чорного моря!

Офіційний гімн Одеси: дивіться відео

Мовні скандали в Одесі