С какими болезнями нервной системы не берут на военную службу: полный перечень
- В Украине военнослужащих освобождают от службы из-за тяжелых или умеренных расстройств нервной системы, например менингит, болезнь Паркинсона, эпилепсия с частыми приступами.
- Лица с умеренными или медленно прогрессирующими расстройствами могут служить в подразделениях обеспечения, учебных центрах, медицинских подразделениях и других сферах без боевых действий.
В Украине военнослужащих могут уволить из армии по состоянию здоровья, если военно-врачебная комиссия признает их непригодными. В частности при тяжелых или умеренных расстройствах нервной системы.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ № 402 о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.
Смотрите также Как проходит мобилизация мужчин 50+ в Украине: объяснение ТЦК
С какими болезнями нервной системы не берут в ВСУ?
В Украине лица с тяжело или умеренно выраженными расстройствами нервной системы освобождаются от службы в ВСУ.
С какими болезнями нервной системы не берут в армию:
- воспалительные болезни центральной нервной системы: менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс;
- прогрессирующие болезни ЦНС: системные атрофии, дегенеративные заболевания, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и т.д;
- эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
- болезни периферической нервной системы, сопровождающиеся поражением нервов, нарушением иннервации или сильным болевым синдромом: нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие, быстро прогрессирующие.
Есть также расстройства нервной системы, которые не являются основанием для увольнения с военной службы. Люди с такими нарушениями могут проходить службу в подразделениях обеспечения, учебных центрах, медицинских подразделениях и логистике, связи или охране.
К ним относятся лица:
- с умеренными нарушениями функций нервной системы; с медленно прогрессирующими расстройствами;
- с транзиторными церебральными ишемическими приступами (G45);
- с эпилепсией, если приступы единичные или редкие, без психических нарушений;
- с другими эпизодическими или пароксизмальными расстройствами при условии незначительных нарушений функций органов и систем.
Таким образом, окончательное решение о пригодности к службе принимает военно-врачебная комиссия, учитывая не только диагноз, но и фактическое состояние функций организма и прогрессирования болезни.
Подлежат ли мобилизации лица с инвалидностью 3 группы?
- Люди с инвалидностью III группы в Украине освобождены от обязательной мобилизации в 2025 году. Однако они могут служить по собственному желанию.
- Также лица с инвалидностью III группы не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию. Впрочем, только при определенных обстоятельствах.
- Кроме того, мобилизации не подлежат и лица, которые имеют близких родственников с инвалидностью III группы. Однако все зависит от причин инвалидности лица и его состояния.