В Украине военнослужащих могут уволить из армии по состоянию здоровья, если военно-врачебная комиссия признает их непригодными. В частности при тяжелых или умеренных расстройствах нервной системы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ № 402 о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

С какими болезнями нервной системы не берут в ВСУ?

В Украине лица с тяжело или умеренно выраженными расстройствами нервной системы освобождаются от службы в ВСУ.

С какими болезнями нервной системы не берут в армию:

воспалительные болезни центральной нервной системы: менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс;

прогрессирующие болезни ЦНС: системные атрофии, дегенеративные заболевания, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и т.д;

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы, сопровождающиеся поражением нервов, нарушением иннервации или сильным болевым синдромом: нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие, быстро прогрессирующие.

Есть также расстройства нервной системы, которые не являются основанием для увольнения с военной службы. Люди с такими нарушениями могут проходить службу в подразделениях обеспечения, учебных центрах, медицинских подразделениях и логистике, связи или охране.

К ним относятся лица:

с умеренными нарушениями функций нервной системы; с медленно прогрессирующими расстройствами;

с транзиторными церебральными ишемическими приступами (G45);

с эпилепсией, если приступы единичные или редкие, без психических нарушений;

с другими эпизодическими или пароксизмальными расстройствами при условии незначительных нарушений функций органов и систем.

Таким образом, окончательное решение о пригодности к службе принимает военно-врачебная комиссия, учитывая не только диагноз, но и фактическое состояние функций организма и прогрессирования болезни.

Подлежат ли мобилизации лица с инвалидностью 3 группы?