Саакашвили может умереть в любой момент, – политик о перевозке экс-президента Грузии
Источник:24 канал
Состояние здоровья заключенного Михеила Саакашвили ухудшилось после нескольких недель голодовки. Экс-президент Грузии нуждается в срочной перевозке в многопрофильный госпиталь.
Об этом в эфире 24 канала рассказал член политсовета партии "Единое национальное движение Грузии" Гиорги Барамидзе. По словам политика, здоровье Саакашвили в критическом состоянии, он голодает уже 50 дней.
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"Он (Михеил Саакашвили – 24 канал) вчера потерял сознание, мог даже возникнуть инсульт. Сильное истощение организма. Ситуация критическая", – сказал член политсовета партии "Единое национальное движение Грузии".
Врачи сообщили, что Саакашвили нужно срочно перевезти в профильный госпиталь, ведь есть риск начала необратимых процессов в организме, рассказал Барамидзе.
Саакашвили необходимо прекратить голодовку
В то же время не менее опасным является выход из голодовки. Это требует многих врачей, начиная с кардиолога и заканчивая психологом.
Его нужно перевезти, ведь необходимо прекратить голодовку. Если этого не произойдет, врачи говорят, он через несколько дней может умереть. Умереть может в любую минуту,
– сказал Гиорги Барамидзе.
Рассматривают отдельные технические детали по перевозке Саакашвили. В то же время окончательная дата пока неизвестна, рассказал член политсовета партии "Единое национальное движение Грузии".Справка. 19 ноября появилась информация, что Саакашвили планируют перевести в военный госпиталь города Гори. Решение о переводе экс-президента Грузии в военный госпиталь принял грузинский Минюст.
Барамидзе о состоянии Саакашвили: смотрите видео
Голодовка Саакашвили: главное
- Экс-президент Грузии с 1 октября объявил голодовку в знак протеста против его осуждения. Состояние Михеила Саакашвили постепенно ухудшалось.
- 8 ноября его таки госпитализировали на вертолете. Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека, заявила, что при транспортировке политика избили.
- Уже 18 ноября Михеил Саакашвили потерял сознание в тюрьме, это произошло после встречи с адвокатами. Политика вынесли из комнаты для свиданий на носилках.
- Грузинские эксперты утверждают, что у Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений голодовки. Речь идет о неврологическом расстройстве, которое характеризуется возможным поражением головного мозга.